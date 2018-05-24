﻿蔡約翰法國夜捧兩盃

昨晚谷戰是法國主題夜賽，分別有法國五月盃及法國賽馬會，結果蔡約翰憑「哈蝦巴爸」及「激賞」囊括兩項錦標。至於姚本輝亦起孖，先後勝出「飛雲寶」及「志友運」。而為「飛雲寶」及「激賞」建功的莫雷拉，於第七場賽後提前成騎師王。



昨晚蔡約翰包辦兩場錦標，其中「哈蝦巴爸」捧走法國五月盃，騎者杜利萊是法國人，相當應景。而馬主劉錫康透露：「賽前練馬師蔡約翰表示對『哈蝦巴爸』信心十足，認為有坐亞望冠機會，我則擔心牠負磅較重，如今輕鬆取勝，證明還是蔡約翰判斷正確。此駒今季演出相當穩定，先後贏出三場頭馬，下場目標將是下月二十四日舉行的千八米三級賽精英碟。」



莫雷拉起孖封王



至於姚本輝昨晚勝出「飛雲寶」及「志友運」，同樣梅開二度，他賽後說：「『飛雲寶』比較遲熟，但近期表現已愈來愈好，今次是莫雷拉主動索騎，結果順利打開勝門，實在千八米亦更合馬兒腳法。『志友運』以往試過慢閘，本來我以為今仗會有改善，但臨場有馬退出要重新入閘，令牠又再慢閘，幸好賽前已提醒田泰安要保持催策，結果仍能夠後上取勝。此駒之前做過喘鳴手術，今場總算交回應有的水準。」



另一方面，何澤堯和韋達昨晚都有馬贏，前者憑呂廄「金碧輝煌」掄元，今季與此馬房的合作成績優異，呂健威表示：「『金碧輝煌』近期狀態大勇，只是今仗排十二檔，令人信心打了折扣，但牠沿途沒有遮擋，居然也能取勝，而且末段衝刺猶有餘勁，看來仍有機會在四班再贏。」



而韋達則憑「快利寶」取得本身季內第二十場頭馬，練者高伯新指：「『快利寶』乃典型北半球馬，需要更長時間適應環境，上場此駒排位欠佳仍後上追得接近，今仗再跑同程，韋達不惜超磅亦肯策騎，結果演出再進一步，輕易擊敗對手開齋，但牠在直路走勢仍生硬，相信仍然有進步空間，再出可以繼續爭勝。」



此外，吳嘉晉昨晚憑「多項領先」贏出季內第二W，練者告東尼表示：「『多頂領先』在外地贏千六米，所以今次增程對其肯定有利，而鞍上人吳嘉晉全程守得內欄跑，入直路再望空衝刺，發揮出色。我接手訓練此駒時間甚短，其狀態及成熟程度仍有很大進步空間，屆時將可爭取連捷。」



記者：文傑、亨利