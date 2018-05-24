﻿馬場浮世繪——洪金寶首次谷草拉頭馬

美朝峰會能否實現再生變數，美國總統特朗普周二在白宮會見到訪的南韓總統文在寅期間，指他和北韓領導人金正恩的峰會「有很大機會」不會如期在下月十二日舉行，也許會延期舉行。特朗普對於金正恩在第二次訪華後突然改變態度感到不滿，形容中國國家主席習近是世界級的撲克玩家，暗示金正恩變臉是受到習近平影響。 特朗普首次提及推遲或取消「特金會」的可能性，備受媒體關注。特朗普又透露，這次峰會要順利舉行，需要達到某些條件，如果這些條件沒有被滿足，「我們不會見面」。但他沒有說明是甚麼條件。他再次強調，美國可以保證北韓政權是安全的，金正恩本人是安全的。他認為，朝鮮半島統一問題應該由南北雙方決定。 特朗...

2018-05-24