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﻿馬場浮世繪——洪金寶首次谷草拉頭馬

2018-05-24 列印
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  武打巨星洪金寶名下的「飛雲寶」昨晚開齋，賽後他興奮不已，因為隔了四年才再拉頭馬，同時首次在谷草影頭馬相，而由於昨晚是法國之夜，所有贏馬的馬主均獲贊助商贈送銀盤留念。

馬場浮世繪
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