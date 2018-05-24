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﻿馬場浮世繪——吳嘉晉贏今季第二W

2018-05-24 列印
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  華將吳嘉晉昨晚為東廄「多項領先」爆冷取勝，取得本身季內的第二場頭馬，而他對上一場頭馬也是贏東廄馬，當時是去年十一月二十二日谷草夜馬，他憑「加州勇將」報捷。

馬場浮世繪
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