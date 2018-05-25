﻿百步穿雲無停頓

潘頓將於今早晨課後啟程前往新加坡，預備在明晚策騎「川河尊駒」在克蘭芝馬場競逐克蘭芝一哩賽。他坦言希望屆時取得佳績之餘，周日回師沙田賽事亦有馬贏，可繼續在騎師榜挑戰莫雷拉的領導地位，而十匹座騎中，他認為以「百步穿雲」和「陽光」的機會最好。



賀廄「百步穿雲」最近大熟大勇，已接連三戰谷草千二得兩冠一亞，周日升上二班出戰，轉跑田草千四，潘頓認為依然有力爭取三連捷︰「我從無懷疑『百步穿雲』具備良好質素，而近來適應環境之後，自然可在陣上發揮出應有水準贏馬。上仗牠取勝的姿態依然輕鬆，但早段翻步明顯比之前稍慢，所以今場增程跑千四米，正是合適部署，而牠的負磅亦較上場輕七磅，只要臨場發揮得好，當有望取得三連捷。」



呂廄「陽光」之前出戰千四米時，常有後上不及的情況，加上本身跟「明月千里」和「金如意」等同父，今戰增程跑千六米，接手帥印的潘頓認為，馬兒的表現理應進步：「我日前過檔『陽光』快跳時，其走勢反映出牠並非短途馬，而從過去陣上走勢亦足見牠已熱夠身，準備好增程出擊，希望今仗初由我策騎便能夠贏得處子頭馬。」



至於羅廄初出自購馬「錶之寶寶」，潘頓謂早前已曾策馬試閘，馬兒都能展示出良好前速，其狀態與進度俱佳，周日初出跑三班千二米即使有一定難度，但只要跑回試閘時的水準，未嘗不可走入前列。



另一邊廂，將由潘頓操刀於明晚出戰克蘭芝一哩賽的「川河尊駒」，昨日在克蘭芝馬場亮相時，豎起雙耳步伐輕盈。這匹方廄馬今課先在膠沙地跑道踱步，繼而以同速回頭，之後再於膠沙地大跑道慢跳兩圈。



方嘉柏曾於周三早上現場督操，並即日趕返為同夜谷戰督師，他當夜接受訪問時說：「『川河尊駒』神色甚佳，毛色閃亮，目前身心愉快，以其狀態及對克蘭芝環境的適應力，如未能跑入三甲，我會很失望。」



特約記者：文傑