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﻿馬場浮世繪——馬會查詢鷹雄昨晨課事故

2018-05-25 列印
  受薪董事小組昨早會見大摩及莫雷拉，向他們查詢有關第八場遮打盃參戰馬「鷹雄」昨早操練後，莫雷拉突然下馬一事。莫雷拉表示，「鷹雄」今課快操後失去平衡，他因而立即下馬，以確保馬兒並無不妥。他說，「鷹雄」當時並無明顯不良於行，他立即下馬只為以防萬一。大摩就表示，「鷹雄」返倉後狀況良好，現時並無出現任何問題，馬會賽事管制主任獸醫郭沛德其後檢查過「鷹雄」，亦報告該駒並無任何明顯異常之處。惟按例行程序，「鷹雄」明日會連同所有周日出賽馬匹再接受檢查，如有需要，馬會將有進一步公布。

馬場浮世繪
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