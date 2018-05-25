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﻿馬場浮世繪——貝湯美拜車公望贏遮打盃

2018-05-25 列印
  貝湯美自從跟大摩拆檔後，至今仍未贏過頭馬，難得今次獲告東尼支持，讓其為應屆女皇盃盟主「巴基之星」操刀，出戰今季最後一場一級賽遮打盃，面對這吐氣揚眉的好機會，貝湯美亦試試入鄉隨俗，於昨晨收操後前往馬圈中人特別喜歡去的大圍車公廟拜神，祈求轉運。日前接受訪問時，貝湯美則認為「巴基之星」最好當然是擺在前領馬匹後的好位競跑，不過如果牠起步迅速，他亦不介意用前領跑法，最重要是不會在早段刻意約束，令其競賽情緒受影響。

馬場浮世繪
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