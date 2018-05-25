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﻿馬場浮世繪——苗太操完馬上發財稱滿意

2018-05-25 列印
  苗禮德於周三晚在谷中督師後，立即已飛往新加坡，為「馬上發財」明日出爭克蘭芝一哩賽做最後準備，而昨日馬匹在彼邦的操練，就由苗太Beverly主持大局。「馬上發財」今課在苗太胯下先在膠沙地跑道慢跳一圈，課罷，她對「馬上發財」的狀態及適應新環境方面，都表示滿意。而解鞍後，「馬上發財」獲安排輕鬆慢步，其後才被牽引返馬房。

馬場浮世繪
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