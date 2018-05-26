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﻿馬場浮世繪——霑士摩亞捲入禁藥疑雲

2018-05-26 列印
  目前在澳門從練的大摩侄兒霑士摩亞，懷疑捲入使用禁藥事件，事緣由他訓練的「江山梓盛」於今年三月十六賽事表現欠佳後，其賽後尿夜樣本化驗證實含有違禁物質「鈷」Cobalt，澳門馬會昨日就此事進行研訊，但暫時未有結果。而霑士摩亞目前不准進入馬房，旗下馬匹亦不准報名上陣，為期兩到三個星期。

馬場浮世繪
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