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﻿馬場浮世繪——田泰安昨朝專誠試地

2018-05-26 列印
  田泰安於前日早上已離港前往新加坡，當晚出席排位抽籤儀式後，乘便跟同鄉祖格拉敍舊。由於「馬上發財」操練向來由苗太主理，所以昨朝田泰安並無到場操馬，不過在天亮之後，他到克蘭芝馬場行草地跑道，以了解該跑道環境及場地偏差情況，顯見對今戰十分重視。而除了「馬上發財」外，他在其餘六場轉播賽事均有座騎，既然動態反映鬥志十足，對其幾匹座騎宜倍加重視。

馬場浮世繪
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