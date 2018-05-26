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﻿馬場浮世繪——篤佳駿杜奕信心大

2018-05-26 列印
  杜奕是去年新加坡冠軍騎師，今季亦暫時在騎師榜領先，實力毋庸置疑，而他前晚出席排位抽籤儀式後表示，自己在克蘭芝一哩賽的座騎「步兵團」陣上演出穩定，不過擔心實力跟香港馬仍有距離，只能夠全力以赴，希望憑主場之利及排好檔爭取最佳成績。相比之下，杜奕指在另一場一級賽新加坡堅尼的座騎「篤佳駿」戰績良好，今仗有備而來，是他今次大賽日的頭馬希望。

馬場浮世繪
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