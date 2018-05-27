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﻿勝在有方——精算風暴再下一城

2018-05-27 列印
　　「精算風暴」初出連番犯錯下遇上超慢步速，仍能以終極時速21秒67衝得殿軍，應勝而敗確不值。再出從外檔切入後段段快開，步速和場地不利前置，仍能彈離同樣守好位之實力指標「紅旗星將」，確認屬另一PPG精英。升三班後最近回到田草千二，遇上步速偏快，戴上防沙眼罩後早段已肯跟隨前置馬，彎位走外疊上前，本身頭兩段造46秒28，比早幾場之四班賽分別快逾一及兩秒，場地有得追，仍能按韁放到，加上防沙眼罩後演出又跨前一大步。今仗排檔適中，大馬不怕負重，體重雖稍跌，仍足可憑超級實力再下一城。

　　「加州神箭」外地兩戰右轉短途全勝，休近半年後最近除頭罩試泥閘走勢大進，排檔算好，四歲自購馬力足爭亞軍。「力奇先鋒」早前千二上名之水準值三班中級，回氣後除回眼罩而排好檔，用牌仔不用負重，又可入圍。

方駿暉
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