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﻿翠絲過兩關——鷹雄白鷺飛翔

2018-05-27 列印
　　「白鷺飛翔」近四次都由田泰安執韁，每次都飛出「握手區」衝刺，即使每仗都交出不俗後勁，可惜始終無法再贏。其實此駒兩度贏馬均由澳洲騎師經手，今次改交潘頓執韁，誠是深慶得人，只要不再多走冤枉路，應不難再闖勝門，有力取得季內第三捷。

　　「鷹雄」上仗皇太后盃不敵「時時精綵」，並大敗十一個馬位，今回再遇後駒，看數字應無力反先。但其實上回「鷹雄」負頂磅，要讓「時時精綵」十二磅，根本無優勢可言，加上對手恃着輕磅，利用中段發力得手，乃是贏在戰術成功多於實力。今回平磅作賽，形勢截然不同，加上莫雷拉與此駒合拍得多，反先絕不為奇。

珊翠絲
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