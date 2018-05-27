﻿翠絲過兩關——鷹雄白鷺飛翔

「鷹雄」上仗皇太后盃不敵「時時精綵」，並大敗十一個馬位，今回再遇後駒，看數字應無力反先。但其實上回「鷹雄」負頂磅，要讓「時時精綵」十二磅，根本無優勢可言，加上對手恃着輕磅，利用中段發力得手，乃是贏在戰術成功多於實力。今回平磅作賽，形勢截然不同，加上莫雷拉與此駒合拍得多，反先絕不為奇。
珊翠絲
佔旺藐視法庭案件早前在高院開審，一名操普通話女子被揭用手機拍攝。這案中案昨在高院提訊，義務代表這女子的大狀艾勤賢指她準備認罪，但她突然插嘴說：「我要拒絕他繼續代表我。」她更質疑艾把誤導性資訊給予傳媒，...
2018-05-26
中央電視台近日在節目中報道，中國青藏高原很早以前就開始養殖三文魚，目前已佔據國內三文魚三分一的市場。有網民指出，所謂國產三文魚實際上是淡水虹鱒魚，寄生蟲可直接寄生人體，生吃存在很高的風險。惟有專家指三文魚是否可以生吃，取決於生長過程是否安全。 央視節目《科技裏飄出的新「鮮」味》介紹青海省龍羊峽水庫的養殖場，指該養殖場透過中國自主研發的高科技設備「自動循環水設備」，令「三文魚」魚苗成活率飛速提升，強調「中國市場上三分之一的三文魚都被青藏高原『承包』了」。節目中，將養殖場的魚種稱為「三文魚」，引起輿論質疑。 微博上一名網民轉發該報道稱，養殖場內的「三文魚」實是淡水虹鱒魚，不是「...
2018-05-26
美國總統特朗普突然宣佈取消美朝峰會，一款本為紀念這場歷史性峰會而推出的紀念幣，頓成網民笑柄。在「特金會」告吹後，原價二十四點九五美元（約一百九十五港元）的紀念幣，已跌至十九點九五美元（約一百五十六港元）。 這款最近推出的紀念幣，有特朗普與北韓領導人金正恩面對面的浮雕，背景是拼接的兩國國旗。紀念幣由美軍屬下一個叫白宮通訊局（WHCA）的部門鑄造，在白宮禮品店有售。 在特朗普突然單方面宣佈取消美朝峰會後，這款預先鑄好的紀念幣變成「特價」促銷貨品。而減價奏效，導致網站癱瘓。而紀念幣「過早」推出，也成為網民笑柄。
2018-05-26
嘉華發展的大埔白石角嘉熙，日前公佈首張價單，首批單位涉及225伙，折實平均呎價為16498元，開放式折實入場價由461.5萬元起，即日起收票，料最快下周開售。 嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）溫偉明...
2018-05-26
受到「特金會」告吹，地緣政治風險升溫，美股周四回軟，加上內地股市調整，港股下跌172點，收市報30588點。今個星期四個交易日累跌459點。市場觀望氣氛濃厚，大市成交減至936億元。「北水」大舉流出港...
2018-05-26
紐約城上輪美職主場4:0大炒科羅拉多急流重上勝軌，射手韋拿居功至偉。加上主帥韋拉親自粉碎離隊傳聞穩定軍心，該隊周五聯賽作客近況反覆的侯斯頓戴拿模，可望反客為主，敲客勝。 （無線myTV SUPER303台周六早上8:55直播） 經歷上場大勝後，紐約城結束之前兩輪僅和負各一的頹勢，多得韋拿寶刀未老。這位西班牙老將上仗梅開二度後，近四輪聯賽獨取五球，今仗有力繼續士哥。 韋拉澄清無離心 同時，紐約城教練韋拉澄清返回家鄉執教尼斯的傳聞，更有助穩定軍心。他強調︰「這傳聞令我發笑，我沒有跟尼斯簽約，而且很享受現在的日子，希望球隊不會受消息影響。」 侯斯頓戴拿模近四輪美職兩勝一和...
2018-05-25
Zoey近日發喜訊，宣佈陀第二胎，一向精明消費的她坦言未來會更精打細算，適逢Mega Box由即日起至6月10日舉行激安感謝祭，優惠廣及玩具、運動衣飾及家庭用品等範疇。而6月2日（六）當天還特別推出七...
2018-05-26
鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生未婚夫賴弘國，於香港時間今日（美國時間為25日）在洛杉磯舉行結婚派對，姊妹團成員蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡（Yumiko）等早已抵當地準備，容祖兒因簽證過期未能跟大隊出發，幸祖兒...
2018-05-26
一對操普通話的「父子」在香港街頭乞討，狀甚悲慘，那「父親」氣若游絲，眼看便要不久人世，「兒子」坐在一旁討錢，大有「賣身葬父」的意思。戲演得好，收穫不少。 不料這對「父子」過了幾天轉戰他區，換了一幕，「父親」不再氣若游絲，雖然在街邊乞討，精神卻十分好，想不到的是香港地方不大，跨區很容易，這對「乞丐父子」被跨區群眾認出來，立即上網爆料，把戲頓時戳穿，悲情戲也不演了，落荒而逃。 乞丐跟街邊托鉢的假和尚一樣可惡。他們用卑劣的手段來欺騙人們可貴的同情心，當你一片真心把錢給他們的時候，他們則正在侮辱了你的智慧而得意。 於是行善變成了助惡，你愈是心軟，他們的惡行愈容易得逞。 這也是有組織...
2018-05-26
今日雖跑十一場且有兩場級際賽，但若站在投注角度，戲碼不怎樣吸引，要揀三匹單頭重心都有難度，所以退而求其次，博一匹勝望不高的半冷馬，希望冷P當W賭。 第二場四班一○○○米。此場牌面較突出的必定是「勝利寶石」和「霸勝」，不過前駒出自弱勢馬房且跑法被動，後駒則實力在四班只算中級馬，成熱都不算可靠。 「開心健康」最正宗途程應是一哩，而且曾在千八米上名，博牠可在最短途出冷，表面上有點勉強。不過要留意此駒曾勝千四米，而且當有競賽意欲時，每每夠速度前置，縮程未嘗不可，況且若「新疆紡」在三班都可在此程上名，則前駒能照板煮碗也不出奇。 無疑，「開心健康」季中經小休後，近仗配潘頓都愈輸愈遠，予...
2018-05-27