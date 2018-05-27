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﻿伊仁絮語——陽光力足言勝

2018-05-27 列印
　　第三場「陽光」季內四戰均跑得接近，上仗全程望空，跟得太前，以致末段無以為繼。今仗增程跑千六米，從其血統來看，本身與「明月千里」同父，母系亦具長力，改配潘頓兼排位理想，預期早段可留守好位，直路上才拉出展開衝刺，際遇應會甚理想，力足言勝。

　　第七場「馬索爾」上仗已被筆者點評，可惜最終只得第四名，表現令人失望。但回看上仗，此駒初次出爭千六米，早段跟前走二疊，末段衝勢卻流於均速，但在勤跑之下，復課見此駒的身形比前結實，明顯更趨成熟，本身不足一千磅，今仗負磅適中，有力構成威脅。

Ian
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