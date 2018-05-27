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﻿健談馬事——動力飛鷹半冷值博

2018-05-27 列印
　　第二場「霸勝」今季遲至二月才復出，但當時對其蠻有信心，可惜遇上三班頭馬「新強勇駿」，現在回看，不敵也合理；其後幕後部署轉完又轉，跑完田草、谷草千二，再跑田草千四，縱然表現尚不差，但對手、場地不同，還是不夠跑。今次復爭直路賽，改配潘頓，排四檔表面形勢一般，然而發現近期的直路賽，走中間場地之馬，還勝過外欄馬，所以不擔心之餘，更覺安心！

　　第七場「動力飛鷹」前仗入Ｑ賽績硬淨，上仗轉爭泥地效果未如預期，隔一場復爭最有證明路程，沈集成還替馬兒加一課大閘，足足有三個月沒此安排，可見對今戰有多重視，同場熱門對手證明不足夠，半冷值博。

子健
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