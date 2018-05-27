﻿健談馬事——動力飛鷹半冷值博

一對操普通話的「父子」在香港街頭乞討，狀甚悲慘，那「父親」氣若游絲，眼看便要不久人世，「兒子」坐在一旁討錢，大有「賣身葬父」的意思。戲演得好，收穫不少。 不料這對「父子」過了幾天轉戰他區，換了一幕，「父親」不再氣若游絲，雖然在街邊乞討，精神卻十分好，想不到的是香港地方不大，跨區很容易，這對「乞丐父子」被跨區群眾認出來，立即上網爆料，把戲頓時戳穿，悲情戲也不演了，落荒而逃。 乞丐跟街邊托鉢的假和尚一樣可惡。他們用卑劣的手段來欺騙人們可貴的同情心，當你一片真心把錢給他們的時候，他們則正在侮辱了你的智慧而得意。 於是行善變成了助惡，你愈是心軟，他們的惡行愈容易得逞。 這也是有組織...

2018-05-26