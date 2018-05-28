﻿潘頓狂追五W 貝湯美中三元 告東尼贏晒兩大賽

昨日舉行兩場級際賽，結果東廄「巴基之星」捧遮打盃，廄侶「勝得威」奪沙田銀瓶，練者告東尼另贏「代代為王」中三元。至於憑「巴基之星」捧盃的貝湯美，則另贏「銀照收」及「老實人」，同樣三W。而為「勝得威」奪標的潘頓更厲害，另外勝出「霸勝」、「陽光」、「勝利專家」及「白鷺飛翔」，於第八場賽後提前成為騎師王。此外，梁家俊第十場犯規，罰停賽兩日及六萬元。



告東尼昨日中三元，包括兩項大賽，其中「巴基之星」贏得遮打盃，廄侶「時時精綵」及「大雄圖」跑亞季軍，馬房包辦三重彩。為「巴基之星」建功的貝湯美說：「雖然『巴基之星』是今場一面倒大熱門，但我絲毫沒有緊張。此駒起步後二十米，便一如試閘時般重口，幸好練者告東尼對此已有準備，早前安排牠試泥閘排出多餘的燥火，結果取得成效，加上『時時精綵』搶出，我們剛好守在牠後面競跑，直路望空便奠定勝局。」



至於東廄「勝得威」則奪得沙田銀瓶，馬主代表梁高美懿說：「今場『勝得威』強配潘頓主轡，跑合適的途程，賽前我們都有信心，家人也都到場打氣，結果終於順利取勝，當然十分高興。此馬今場蹄下敗將實力不差，反映本身表現良好，希望來季可以參加國際賽，因為是我們一直以來的願望。」



此外，貝湯美昨日還勝出「銀照收」及「老實人」，前駒練者沈集成指：「今場我出兩駒，賽前認為『盈多福』機會較好，因為試閘走勢吸引，但『銀照收』上仗末段造最快時間，表現亦很出色，而且今次加眼罩有幫助，還要受讓九磅。無論如何，以上兩駒仍然質新，將來都有上升空間。」



而「老實人」練者麥菲文透露：「『老實人』早前跑千二米曾得亞軍，上場嘗試千四米未竟全功，我決定讓其小休，養回體力和新鮮感後再回師千二米，結果一戰功成。我過往在澳洲和新加坡練馬時，跟貝湯美合作愉快，非常樂意在他低潮時提供協助，今場勝利令大家都感到欣慰。」



另一方面，潘頓昨日除憑「勝得威」勝出級際賽，在普通賽事則贏「霸勝」、「陽光」、「勝利專家」及「白鷺飛翔」，五W兼做騎師王，而其中「霸勝」及「陽光」今仗都開齋，練者葉楚航說：「『霸勝』雖然大隻，但體質卻弱，而且目前仍未成熟，今仗最後衝刺時勁力平平，贏馬只因對手不足。此駒應有不俗前景，日後會以千六最合，前提當然是要再養壯成長。」



「陽光」練者呂健威就表示：「『陽光』一直保持進步，而這匹大馬翻步較慢，雖然今仗贏千六米，但成熟後增程發展會更好。」



記者：文傑、亨利



