﻿馬場浮世繪——貝湯美破悶局感謝支持

貝湯美自與大摩解約後，成績徘徊不前，上次贏馬已是三月二十五日的「猛闖」，但他昨日有幸為「巴基之星」壓陣，運氣亦隨之改善，先憑「銀照收」及「老實人」起孖，再為「巴基之星」捧盃，中三元盡吐烏氣。賽後貝湯美表示：「過去十年我的策騎事業暢順，所以獲得機會來港，在此要感謝練馬師大摩。最近兩個月實在令人沮喪，但練者告東尼及『巴基之星』馬主仍投我信心一票，我要表示衷心感謝，希望今場勝利是轉捩點，季內頭馬陸續有來。」



馬場浮世繪