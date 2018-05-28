馬場浮世繪
馬場浮世繪——布文停賽不能騎西方快車
馬場浮世繪
疑戴綠帽 酒樓行兇 醋夫腐液毀妻容 「由得佢死」
冷血醋夫疑戴綠帽，昨早尾隨尖沙咀酒樓任知客的妻子上班，腐液施襲，妻子冷不及防，臉、頸和手受創，情況嚴重，恐會毀容。現場三名酒樓職員及兩名食客亦受波及，遭腐液灼傷。警方拘捕疑犯，有目擊的食客稱，女知客遇...
2018-05-28
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網民：生吃有蟲危害健康 國產「三文魚」央視被指誤導
中央電視台近日在節目中報道，中國青藏高原很早以前就開始養殖三文魚，目前已佔據國內三文魚三分一的市場。有網民指出，所謂國產三文魚實際上是淡水虹鱒魚，寄生蟲可直接寄生人體，生吃存在很高的風險。惟有專家指三文魚是否可以生吃，取決於生長過程是否安全。 央視節目《科技裏飄出的新「鮮」味》介紹青海省龍羊峽水庫的養殖場，指該養殖場透過中國自主研發的高科技設備「自動循環水設備」，令「三文魚」魚苗成活率飛速提升，強調「中國市場上三分之一的三文魚都被青藏高原『承包』了」。節目中，將養殖場的魚種稱為「三文魚」，引起輿論質疑。 微博上一名網民轉發該報道稱，養殖場內的「三文魚」實是淡水虹鱒魚，不是「...
2018-05-26
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冀美朝峰會成真 金正恩堅定意志
南韓總統文在寅和北韓領袖金正恩周六突然在板門店北韓一方舉行第二次首腦會談後，北韓官方傳媒指金正恩具有「堅定意志」與美國總統特朗普進行會談，令「特金會」如期在新加坡舉行重燃希望。 文在寅交代首腦會談的詳...
2018-05-28
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白石角嘉熙461萬入場
嘉華發展的大埔白石角嘉熙，日前公佈首張價單，首批單位涉及225伙，折實平均呎價為16498元，開放式折實入場價由461.5萬元起，即日起收票，料最快下周開售。 嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）溫偉明...
2018-05-26
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開源節流雙管齊下 國泰：勢保客量增長
受到中東及內地共六大航空巨無霸狂開航線搶生意，以及燃油對沖虧損雙重打擊下，國泰航空（293）去年初大刀闊斧轉型。國泰顧客及商務總裁盧家培接受訪問時稱，國泰去年的危險期已過，現時是固本培元，猶如去年看了...
2018-05-28
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霸者花生騷
上周六於烏克蘭基輔上演的歐聯決賽，皇家馬德里3:1擊敗利物浦第十三次捧走大耳朵盃，過程充滿話題性。由皇馬中堅沙治奧拉莫斯於上半場疑蓄意弄傷紅軍鋒將穆罕默德沙拿，到換邊後分別有利物浦門將卡利奧斯的兩次低級錯誤，以及後備鋒將加里夫巴利的驚天倒掛也為人津津樂道。 今季不受重用的加里夫巴利，今仗再次發揮決賽之王的本色，後備入替梅開二度成取勝功臣，其中攻入的驚世倒掛更助球隊再度領先。不過這名威爾斯翼鋒將卻暗示大有機會因缺少上陣機會，而選擇離隊他投。 有喜亦有悲，利物浦門將卡利奧斯下半季獲領隊高普扶正，豈料今仗歐聯決賽接連犯下兩次低級失誤，斷送球隊的封王夢。此子賽後哭成淚人，走...
2018-05-28
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遊戲速評 《Detroit》人工智能覺醒
人工智能不斷進步，或許終有一天，大家家中都有個會行會走會做家務的機械人。PS4互動電影式新Game《Detroit》，便以三個不同處境的「仿生人」為出發點，串聯出具有多重分支的精采劇情。文、部份圖片：...
2018-05-28
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賴弘國晒大合照 阿嬌夫唱婦隨Like爆
鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國於美國洛杉磯舉行結婚派對後，賴弘國翌日分享雙方親友大合照說「My Family」，阿嬌即夫唱婦隨按「Like」O氹老公！ 本報記者 鍾欣潼（阿嬌）和台灣醫生賴弘國於香港時間前日在...
2018-05-28
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社論——盯緊旁聽席 禁偷拍擾審訊
旺角騷亂案在高等法院審訊，先發生司法機構收到有人寄上陪審團成員的相片，後有一名內地女子被揭在庭上用手機拍攝。這兩宗案中案引起公眾關注，是否有人企圖干擾法庭的公平審訊。由於茲事體大，司法機構必須採取措施，阻止在庭上的偷拍行為。 為何有人偷拍陪審團和法庭內情況？有待當局跟進調查，但事件引起憂慮，是否有人想發出威嚇訊息，從而達到左右審訊的目的。陪審團角色極為重要，他們對被告罪名作出裁決，必須在沒有顧慮、不受威脅的情況下，依法公平、公正地履行責任，否則公平審訊將受破壞，後果嚴重。法庭一向是莊嚴地方，絕對不容干擾。 有意見認為應全面禁止市民帶手機入法庭旁聽，但這一刀切做法，或會打擊市...
2018-05-28
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潘頓狂追五W 貝湯美中三元 告東尼贏晒兩大賽
昨日舉行兩場級際賽，結果東廄「巴基之星」捧遮打盃，廄侶「勝得威」奪沙田銀瓶，練者告東尼另贏「代代為王」中三元。至於憑「巴基之星」捧盃的貝湯美，則另贏「銀照收」及「老實人」，同樣三W。而為「勝得威」奪標...
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