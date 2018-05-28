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﻿馬場浮世繪——布文停賽不能騎西方快車

2018-05-28 列印
　　騎師布文昨日在日本打吡客串，可是因不小心策騎被判罰停賽兩周，本周日安田紀念賽不能為「西方快車」壓陣，目前該駒將改配祈普敦，他會申請特別簽證，確保趕及在當日上陣。

馬場浮世繪
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