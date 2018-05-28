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﻿馬場浮世繪——呂健威頭馬平個人紀錄

2018-05-28 列印
　　呂健威昨日憑「陽光」取得季內第三十八場頭馬，剛好追平個人在一五至一六年度馬季所造的最佳紀錄。查今季尚餘十三個賽日，以威哥今季的氣勢，相信很大機會可以繼續打破紀錄。

馬場浮世繪
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