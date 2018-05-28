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﻿馬場浮世繪——大摩1600W做勝利專家

2018-05-28 列印
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　　大摩今季成績麻麻，昨日賽前只得三十W，排名練馬師榜中游，但昨日有一紀錄值得大摩驕傲，因為他憑「勝利專家」取得在港從練的第一千六百場頭馬，佳績前無古人！

馬場浮世繪
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