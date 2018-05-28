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﻿馬場浮世繪——莫艾誠客串贏代代為王

2018-05-28 列印
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  曾在港客串的莫艾誠，昨日因策騎「化學能量」角逐遮打盃而重臨，雖然此駒跑包尾，但騎者同日仍能憑東廄「代代為王」贏馬，另外葉廄「良才」則跑獲季軍，未致空手而回。

馬場浮世繪
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