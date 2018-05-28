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﻿馬場浮世繪——川河尊駒星洲輕鬆大勝

2018-05-28 列印
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  前晚在克蘭芝馬場舉行的新加坡一級賽克蘭芝一哩賽中，方廄「川河尊駒」在潘頓胯下以三個馬位輕勝奪標，另一香港賽駒「馬上發財」由田泰安跑亞軍。「川河尊駒」為方嘉柏帶來其第四場新加坡舉行的國際賽頭馬，亦是香港賽駒歷來第九度在獅城摘桂。同日潘頓另憑「克林」贏新加坡堅尼，田泰安亦憑「南波萬」及「海德公園」起孖。

馬場浮世繪
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