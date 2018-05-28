﻿馬場浮世繪——川河尊駒星洲輕鬆大勝

旺角騷亂案在高等法院審訊，先發生司法機構收到有人寄上陪審團成員的相片，後有一名內地女子被揭在庭上用手機拍攝。這兩宗案中案引起公眾關注，是否有人企圖干擾法庭的公平審訊。由於茲事體大，司法機構必須採取措施，阻止在庭上的偷拍行為。 為何有人偷拍陪審團和法庭內情況？有待當局跟進調查，但事件引起憂慮，是否有人想發出威嚇訊息，從而達到左右審訊的目的。陪審團角色極為重要，他們對被告罪名作出裁決，必須在沒有顧慮、不受威脅的情況下，依法公平、公正地履行責任，否則公平審訊將受破壞，後果嚴重。法庭一向是莊嚴地方，絕對不容干擾。 有意見認為應全面禁止市民帶手機入法庭旁聽，但這一刀切做法，或會打擊市...

2018-05-28