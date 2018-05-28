﻿重點出擊——勇闖者半冷勿忘

筆者初接觸賽馬，始於一九八六年左右，當時馬王「及時而出」亦曾經由現任練馬師羅富全策騎勝出，此駒除了灰白色模樣之外，其在直路愈走愈勁的走勢亦令人留下深刻印象。翻查紀錄，「及時而出」當時曾經兩度於一星期內，由一八○○米縮程至一二○○米勝出，此駒除了實力超群之外，練馬師功力亦居功至偉。而當今練馬師之中，蔡神仙亦頗好此道，季內「哈蝦爸爸」亦曾做出此高難度動作，由皇太后盃二四○○米大幅縮程至谷草一八○○米仍然勝出，部署確實巧妙。



周三泥地夜賽三班一二○○米，「勇闖者」今仗初跑泥地及縮程二百米，筆者依然寄予厚望，前仗初次增程跑一六五○米，沿途賺盡步速形勢依然三甲不入，對於此匹近況勇銳馬匹來說，現階段跑一六五○米米應未盡合適。 至於上仗「勇闖者」出戰田草一四○○米，該仗大利內疊前置，此駒卻留前鬥後蝕盡形勢而所負不遠。剛周日亦有田草一四○○米路程可報，馬房卻選擇報今戰泥地，顯然對其泥地性能亦有信心，加上其父系血統之泥地性能甚佳，今仗應有分頭值得留意，半冷勿忘。



安西教練