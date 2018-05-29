﻿馬場浮世繪——翠河拍檔馬泰斯英國病逝

史卓豐已接連三個賽馬日未嘗勝果，惟明晚七匹座騎中，大多具泥賽往績根據，當有望打破個人悶局。史卓豐昨晨表示，對新勝而臨的「喜之星」和「瑩之光」的贏馬機會最感樂觀，好運的話有望起孖。 來港時評分高達八十五分的「喜之星」，今季轉到羅富全馬房，並從歷來新低的二十五分起步，表現急速反彈，最近六仗得三冠兩亞及一席殿軍，明晚回師四班賽事，史卓豐認為對手雖然較多，但不足以構成連捷阻力︰「『喜之星』今季已完全適應環境，終可在陣上發揮出應有實力。上仗牠排在十四檔，起步後要耗力切入內欄，但於末段仍猶有餘勁，直路初發力出頭後便即彈離對手，輕鬆以個多馬位勝出，當中難度甚高。以其該役的表現推斷，今仗升...

2018-05-29