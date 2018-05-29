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﻿馬場浮世繪——翠河拍檔馬泰斯英國病逝

2018-05-29 列印
  一代馬王「翠河」的首任騎師馬泰斯，因長期病患，於香港時間上周五在英國倫敦逝世，終年六十四歲。這位英國騎師曾擔任過包藝鼎馬房的見習騎師，十九歲贏得首場頭馬。及後於九○至九一年馬季來港任許怡馬房的主帥，當季即夥拍初出道的「翠河」取得彪炳戰績，助馬兒六戰全勝包括摘下打吡和遮打盃，並當選該季馬王。可惜馬泰斯在翌季表現下滑，失去「翠河」帥權之餘，更提早解約離港轉戰杜拜，至九三年因傷患掛靴，之後從練多年，後因慢性肺病提前退休。

馬場浮世繪
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