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﻿馬場浮世繪——貝湯美顧家未定下季去向

2018-05-29 列印
  貝湯美前日憑「巴基之星」捧走遮打盃兼中三元，終於打破離開摩廄後兩個月未贏過馬的悶局，昨日晨課上，其心情明顯好極，更表示已卜定幾匹實力馬，希望於稍後時間可繼續奏捷。不過對於來季是否繼續留港發展，他坦言要稍後才有決定，因為他要了解家人意願，尤其是子女早前先後生病入院，看似未完全適應香港環境，令他須多加考慮。

馬場浮世繪
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