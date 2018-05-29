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﻿馬場浮世繪——黎海榮巫顯東今季復出無望

2018-05-29 列印
  因養缺陣了十一個月的蘇狄雄，明晚終於策兩駒復出，而目前仍在養傷的騎師，尚餘黎海榮與巫顯東，兩人分別因左手腕骨裂及左邊髖關節脫骹而久疏戰陣，正處不同的康復階段。不過受薪董事小組已接獲醫生通知，指兩人均不宜於煞科前復出，上陣最快要等下季。

  另外，馬會於周六會分別從南非與英國合共轉播七場大賽受注，南非的重頭戲是基維爾2000錦標，英國的戲肉是葉森打吡。至於在周日沙田賽事中加插轉播受注的日本安田紀念賽，屬香港代表的「西方快車」將由祈普敦操刀。

馬場浮世繪
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