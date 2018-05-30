﻿勝在有方——神乎其技升正出頭

「神乎其技」今季轉投麥廄後初見追勁，其後進軍谷草中長途即能連場上名，事後看鄰近對手「勁嘉輝」、「玩得喜」、「永益善」和「力王」等其後可再贏，原來水準甚高。前仗因跑得密而走樣後，剛戰隔了兩個半月，轉到泥地一哩，場地不利前置，入直路領出後僅被泥地怪傑「架勢」追過，證明跟眾多同父馬一樣擅跑此場地。今隔四星期才再跑，喜見細馬體重回升，久休次仗體力正強，四歲PPG只跑了九仗應未見盡，抽一檔有機會打疊好，潘頓再騎望可升正出頭。



「悅目星光」前仗泥地入Q只中規中矩，但再出能以佳速狂勝，極可能五歲自購馬現時才完全適應水土，開竅後回到四班，反彈之旅應未完。



方駿暉