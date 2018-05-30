﻿健談馬事——喜盈運操法肉緊

第一場想博久休復出的「錢途再現」，固然因健康問題，所以遲至近六月才跑季內首戰，然而自今年一月起，操練從無間斷，葉楚航給予足夠耐性，試夠七課大閘，由唔好操到好才安排復出，還刻意揀來港後輸得最近的泥地千二，那時在四班，如今在五班，與其博不穩熱門，倒不如博牠有驚喜！



第二場何良找決意衝擊冠軍的潘頓，重新接手跑「喜盈運」，連帶操練也有異動，埋門先試大閘，再落草地快跳，對比上次賽前，休息期與今次相近，卻一課都無跳，可見今次操法有多肉緊！泥地一再證明不比草地差，早前四班草地千八，既曾跑贏「共創更好」，更遑論今場跑贏其他對手。



子健