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﻿伊仁絮語——怪獸剋星值得一試

2018-05-30 列印
        頭場「錢途再現」今仗是季內初出，翻查其傷患紀錄，去年九月初發現右肱骨應力性骨裂，因而休息了兩個月才復課。自一月起先後七試大閘，走勢漸見上力，最近一課由韋達考驗，刻意於末段加強砥礪，馬兒即交出反應。這匹出自「達先寶馬」的四歲馬，上季一出即在泥地千二米跑第六，同父馬「上簽」及「喜進」均在泥賽交出佳績。今場對手當中，大多經過連番拼搏，此駒加配羊毛面箍，跑來應會更集中，如果早段沒有落後太多，憑藉充沛體力，有力擊退對手，打開在港的勝利之門。

第八場「怪獸剋星」在港六戰仍未上名，但第二仗出爭泥地一六五○米，該役起步後即留居後列，末段卻收復不少失地，明顯泥地適合腳法。今仗排四檔頗為好跑，賠率亦會可觀，值得一試。

Ian

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