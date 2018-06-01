﻿莫雷拉︰不曾認輸

周日沙田賽事之後，莫雷拉將會停賽兩個回合，由於他目前在騎師榜上僅領先潘頓兩場頭馬，復出時將極有可能已被對手越過，不過雷神昨晨強調，自己將奮戰至最後一刻，所以周日將繼續全力數胡，絕不輕易將前領位置拱手讓人，至於九匹座騎裏，則以「妙算達人」和「馬到成功」的機會最佳。



對於日前馬圈傳遍有關在冠軍騎師爭霸戰中，莫雷拉向潘頓「認輸」的言論，雷神強調是大家理解錯誤︰「我只是說出當前情況，潘頓目前獲得大部分馬房的支持。如果進一步翻查資a料，近期每次賽事，他胯下座騎被捧成大熱門的次數，都遠超於我，情況就如我過去幾季一樣。在這情況下，冠軍騎師名銜已再非任何爭奪戰，因為潘頓奪冠的機會甚大。然而我從來沒有想過放棄或認輸，反而會更用心拼盡所有座騎，奮戰至最後一刻。」



妙算達人質素良好



羅廄「妙算達人」初出一役跑梗頸四，但四周後續跑同程田草千二米，即可擊敗再出補中的「錶之太陽」贏馬，周日馬兒升上第二班出擊，莫雷拉認為可以再捷︰「『妙算達人』身形壯碩，必須多跑才可步入勇態，所以牠能夠只熱身一仗後再出即贏馬，難度已經甚高，而蹄下敗將是『錶之太陽』，就更反映出其良好質素。復課後，馬兒操練正常，上周五試泥閘更狂勝對手超過十馬位，走勢較前更加純熟，狀態亦比前更勇，今次負最輕磅兼排一檔，有望再贏一場。」



莫雷拉接着提到，上場他初次接手賀廄的「馬到成功」，即使未能上名，但直路上愈追愈近，其表現已令他十分滿意，將是其今戰爭分籌碼。他續指相隔兩周後，「馬到成功」今次再攻千四米，雖排八檔起步，但遇上馬少場合，影響相對較低，惟希望臨場步速正常，有助於末段上前挑戰對手。



特約記者：文傑