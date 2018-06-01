﻿馬場浮世繪——蔡約翰大談西方快車形勢

蔡廄「西方快車」昨晨在騎馬人胯下，在東京競馬場大圈跑道快跳，為周日出戰安田紀念賽備戰。蔡約翰督操後接受當地傳媒訪問時透露，由於「西方快車」面對新環境，又沒有其他馬匹作伴，晨課上有時未必能夠集中精神競跑，所以今課他特別囑咐鞍上人，務必令座騎全程快跑，結果馬兒沿途走勢強勁，達到操練要求。他又謂自從「西方快車」於去年十二月出戰香港一哩錦標跑得亞軍後，已覺得牠在安田紀念賽具競爭力，其後馬兒在國際一級賽冠軍一哩賽中，再次敗於「美麗傳承」腳下，他便決定讓「西方快車」遠征日本。



蔡約翰其後指出，東京競馬場的跑道寬闊，對很多馬匹都合適，相信「西方快車」亦能適應並交出好表現。此外，他認為馬兒來港前，在外地一直在左轉跑道接受訓練，初出一役亦在左轉跑道贏馬，故此東京競馬場的左轉場地，將不會影響「西方快車」爭勝。至於臨場戰略，蔡約翰說有待今日抽籤排位後，再研究對手實力才作決定。



馬場浮世繪