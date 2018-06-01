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﻿馬場浮世繪——馬會今起招募新見習學員

2018-06-01 列印
  香港馬會一直致力培育本地賽馬人才，並由今日起，招募新一屆賽事見習學員，為具備策騎天分的青少年提供一個投身賽馬事業的良機。申請人必須年滿十五歲及至少完成中三課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動。報名截止日期為七月十三日。見習騎師學校將會聯同練馬師，在七月底舉行的策騎及體能測試中，挑選最具潛質者，繼而安排入住體驗營，表現最佳的二十五人將獲取錄。有興趣者可登入馬會「賽馬培訓發展委員會」網站www.hkjc.com/rdb瀏覽詳情及填寫申請表格。

馬場浮世繪
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