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﻿馬場浮世繪——大摩望明月千里復出即贏

2018-06-01 列印
  前馬王「明月千里」自於二月份爭香港金盃得亞軍而賽後發現流鼻血，便一直缺陣，至周日的三級賽獅子山錦標才復出。大摩希望這匹鎮倉寶屆時能憑新鮮感克服到負頂磅的不利因素，為之後出征日本寶塚紀念邁出重要的一步。只有兩屆歷史的獅子山錦標，頭馬都由大摩包辦，前年贏「佳龍駒」，去年贏「喜旺寶」。大摩說：「希望『明月千里』為我帶來另一次獅子山錦標的勝仗，即使牠今次須比同場大部分馬匹多負十磅以上，但在休後復出跑一哩的情況下，牠應可在末段維持勁勢，加上抽得三檔，相信牠有不俗贏面。」

馬場浮世繪
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