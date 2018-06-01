﻿馬場浮世繪——大摩望明月千里復出即贏

有環保團體調查發現，不少商場內的美食廣場，濫用膠餐具情況嚴重，現時全無監管，即使本港已實行膠袋徵費，但市民外出用膳棄掉大量膠餐具，抵消了「走膠」的效果。 政府實行徵收膠袋稅多年，起初見成效，膠袋使用量一度下跌，惟近年又回升，政府有必要檢討膠袋徵費的漏洞，嚴限濫派。減少膠袋未見成效，環保觸覺調查又發現，港九新界十間商場內的美食廣場「濫膠」情況嚴重，市民一頓午餐竟使用十一件即棄膠餐具。由此推算，全港逾萬間食肆每月便耗用十萬件即棄餐具，是膠污染的一大源頭。 推動「用膳走膠」運動，已大有必要，初期應以宣傳為重點，鼓勵食肆多提供可再用餐具，培養市民轉用習慣。不願跟隨的食肆，反對原因，...

2018-06-01