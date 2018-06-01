﻿張氏理論——葉森打吡 早有轉播

明晚將轉播英國葉森打吡，這場賽事是香港馬會最早期已開始轉播及接受投注的賽事，原因之一是當年這場賽事是依二百年傳統，於六月第一個星期三作賽的，當時谷中夜賽只賽六至七場，於十時半前完成，剛好接著播打吡，大家都很開心地留下欣賞及下注這賽事。後來取消轉播，原因之一是葉森打吡改賽期，由星期三改為星期六，二百年來，打吡都是先於星期三跑，三天後於星期六才跑橡樹大賽（即雌馬打吡）的。



英國馬會本來相當保守，但近廿年已不斷變革，星期三賽馬，入場人數不會少於星期六，因為一年一度，不少馬迷確會放假一天到馬場，問題是電視於星期三之收視不會高，如改於星期六，幾乎所有人都有機會看到這場賽事，即有機會下注了。



於是原於星期六之橡樹讓路，改於星期五，而於外國，極多人喜歡於星期五放假享受長周末，於是更多人可以入場。且連跑兩次，較易安排馬場內的工作。



張福元