﻿馬場浮世繪——田泰安有理共想賀生日

被問到周日會否贏馬賀壽，他則表示主要希望落在列陣尾場的「有理共想」身上。雖然此駒上場受惠於早段快步速，後上擊敗對手贏馬，但四歲馬在港出賽次數不多，按理仍有進步空間，而且今場不乏快馬，早段步速估計較快，「有理共想」極可能在同一環境下爭勝。另外他又指「韻妙星」目前進度跑千四米稍短，如今增程跑千六米更合發揮，可望收復前失，贏出今季第二場頭馬。
馬場浮世繪
國寶級二胡宗師王國潼及其兒子「二胡王子」王憓疑被盜用名銜及肖像作宣傳。原訂今晚假香港文化中心舉行的一場演奏會，宣傳海報上印有王氏父子的肖像，王憓向本報強調從未答應參與該場演奏會，質疑有人借他們的名氣吸...
2018-06-02
踏入六月，廣西玉林一年一度的「狗肉節」即將在二十一日舉行，預計有逾千狗隻遭宰殺，淪為盤中飧。世界各地愛狗人士已在多個平台發起聯署抵制，有人更上載玉林市民殘忍虐殺活動的影片，引起大批愛狗人士的共鳴，逾三百萬人參與聯署要求當地停辦「狗肉節」。 世界各地愛狗人士在多個網上平台發起聯署，其中change.org已吸引逾二百八十萬人聯署、petitiontime.com有約二十三萬人、iheartdogs.com則有約七萬人。其中有愛狗人士在petitiontime.com上載多張玉林市民殺狗的照片及影片。 聯署網頁中清楚介紹「狗肉節」的歷史、活動內容，強調該活動是二○○九年有商人捏...
2018-06-02
北韓領袖金正恩形象向來強悍，近日流傳一段影片，片中金正恩視察沿海地區時竟流淚。《朝日新聞》引述一名脫北的前勞動黨幹部，指其從國內得知，平壤政府為了教育黨基層幹部，以金正恩為主角拍了一段影片，旁白稱他為了使國家強盛而努力，卻因改革遭遇阻力，焦急地流淚。 據該脫北者推測，流傳的段影片只是宣傳手段，旨在「特金會」召開前，向北韓民眾說明，北韓可能將接受美國的要求廢核，亦展露他與特朗普會談時，可能向對方讓步的跡象。 脫北者解釋，由於北韓過往一直向國民宣傳核武和洲際彈道飛彈是「守護民族的劍」，廢核無疑是外交政策翻天覆地的大轉變。該影片顯然有意針對黨內基層成員，要求他們即使政策改變，也不...
2018-06-02
港島北角區接連有多個新盤推出，其中由新世界及培新合作發展的柏蔚山，發展商於數日內一條龍開放示範單位、公佈首批價單兼火速加推，合共公佈185伙價單，定價2441.3萬元起，計算最高20%折扣後，折實19...
2018-06-02
雖然A股正式納入MSCI指數，但投資者趁好消息出貨，內地股市反而出現調整。加上歐洲政局未明，以及全球貿易戰蓄勢待發，港股觀望氣氛濃厚，恒指全日窄幅上落，微升24點。恒指成份股收市後換馬，藍籌新貴石藥（...
2018-06-02
德國目前仍未落實世界盃廿三人名單，一眾邊緣國腳仍需為征戰決賽周而努力，其中翼鋒達斯拿矢言會利用今晚友戰作客奧地利，爭取教練路維的信任。相信日耳曼軍團上下會使出真功夫，延續之前對賽優勢，直取客勝。 （香港時間周日凌晨0:00開賽） 世盃三十二強下周一要遞交最終二十三人名單，德國一眾邊緣國腳勢要把握機會表現自己，以免在目前廿七人臨時陣容中除名。其中，左翼已有馬高列奧斯和利萊辛尼，達斯拿隨時被叮，故表明會在今仗拚命︰「我要向路維證明自己已經準備就緒，有信心可為球隊帶來變化。」這位廿四歲鋒將周三閉門友賽攻入一球，助國家隊2:0小勝德國U20，今仗可望延續腳風爭取入選。 休養...
2018-06-02
今個月又有多部S845旗艦手機火熱登場，當中包括熒幕跟烈日一樣光猛的LG G7 ThinQ系列，6.1吋全熒幕擁有較傳統手機高一倍的1,000nits亮度，畫面亮麗之餘，由於延續V系列的Hi-Fi Q...
2018-06-02
韓國靚太宋慧喬昨日到中環出席手錶品牌活動，吸引大批粉絲追星。雖然大會事前表明喬妹不會答有關宋仲基、新婚生活或黎明等私事的提問，但當喬妹在受訪時聽到記者以英語提問，也一一大方回應，表示此行未有時間探望好...
2018-06-02
半年之前，美國的網站和報紙，都充斥着特朗普「通俄門」或者「通姦門」的消息，傳媒大幅報道檢查人員搜查特朗普律師的辦公室，檢查特朗普支付前女友作為「掩口費」的證據。特朗普被這些新聞搞得灰頭土臉，天天在Twitter上說傳媒造假。 半年過去，局面大變。美國的媒體充斥着貿易戰和美朝峰會的消息，特別是貿易戰，更加震動人心。美國與歐盟等國家談判破裂，以大量入口鋼材影響美國國家安全為由，宣佈由六月一日開始向加拿大、墨西哥及歐盟徵收鋼材百之二十五和鋁製品百分之十的進口關稅，如此高的稅率，等於馬上斬斷這些國家的鋼鋁產品進口美國。 歐盟聲言報復，話會向美國電單車Harley-Davidson及...
2018-06-02
大約在三個月前開始流傳，十三屆香港冠軍騎師韋達將在今季結束後掛靴，並轉任大摩馬房副練，專責從化訓練中心的事務。不過，當事人韋達一直沒有作出回應，直至昨晨他終於公開表態，表示來季將繼續在香港策騎，因他仍很享受競爭激烈的賽馬運動，並希望成績會比今季進步。 馬會牌照委員會將於下周召開新一輪會議，議程之一是研究來季騎師陣容及審批申請。韋達已提交騎師牌照申請，他說：「我面前有很多選擇，包括轉任副練，在從化訓練中心工作。不過我希望有更多時間陪伴家人，另外更重要的是，我至今仍熱愛賽馬運動，很享受策馬在陣上比併。因此，經過細心考慮及研究後，我決定來季繼續在港策騎。」 韋達將於今年十一月便滿...
2018-06-02