﻿馬場浮世繪——田泰安有理共想賀生日

明日是騎師田泰安二十八歲生日，他在賽事後將會跟女友與在港家人慶祝。而昨晚他則在一個網台節目聚會裏，跟二百位到場馬迷提早慶祝，一齊唱生日歌，場面十分熱鬧，他表示自己生日願望，當然是多贏頭馬，最好今季打破五十場的個人紀錄，同時亦希望自己及身邊朋友健康及平安。



被問到周日會否贏馬賀壽，他則表示主要希望落在列陣尾場的「有理共想」身上。雖然此駒上場受惠於早段快步速，後上擊敗對手贏馬，但四歲馬在港出賽次數不多，按理仍有進步空間，而且今場不乏快馬，早段步速估計較快，「有理共想」極可能在同一環境下爭勝。另外他又指「韻妙星」目前進度跑千四米稍短，如今增程跑千六米更合發揮，可望收復前失，贏出今季第二場頭馬。



馬場浮世繪