﻿馬場浮世繪——睡眠大學增程要睇

大約在三個月前開始流傳，十三屆香港冠軍騎師韋達將在今季結束後掛靴，並轉任大摩馬房副練，專責從化訓練中心的事務。不過，當事人韋達一直沒有作出回應，直至昨晨他終於公開表態，表示來季將繼續在香港策騎，因他仍很享受競爭激烈的賽馬運動，並希望成績會比今季進步。 馬會牌照委員會將於下周召開新一輪會議，議程之一是研究來季騎師陣容及審批申請。韋達已提交騎師牌照申請，他說：「我面前有很多選擇，包括轉任副練，在從化訓練中心工作。不過我希望有更多時間陪伴家人，另外更重要的是，我至今仍熱愛賽馬運動，很享受策馬在陣上比併。因此，經過細心考慮及研究後，我決定來季繼續在港策騎。」 韋達將於今年十一月便滿...

2018-06-02