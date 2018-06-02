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﻿馬場浮世繪——睡眠大學增程要睇

2018-06-02 列印
  「馬上發財」上周六在新加坡克蘭芝一哩賽跑第二後，其兩匹同母弟弟將分別在今晚及明午出賽，首先在南非服役的「再顯光芒」將在基維爾馬場角逐一級賽基維爾2000錦標，此駒目前狀態冒起甚速，暫時被捧成大熱，今仗有力贏馬奪標。而在今仗之後，「再顯光芒」將於下月在同一馬場出戰南非最高榮譽大賽德班七月盃。

  至於在港服役的同母弟「睡眠大學」，則列陣周日第六場三班千六米，此駒在外地曾勝千六米，霍利時今仗終於其報跑此程，值得加以注視。

馬場浮世繪
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