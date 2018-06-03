﻿勝在有方——天意欺凌弱手

「天意」今季演出遠比上季穩定，應是踏入四歲大熟黃金期所致。季初熱身一仗後名次拾級而上，於千四米能氣走其後能勝之「紅麗舍」、「幸運時代」和「陽明秋秋」，原來當時已交出四班頂水準。其後轉到田草千二，一再劣勢下衝得勁，前仗遇超慢步速，從似無可能位置以終極時速22秒27克服劣勢而入位，實力和級數比四班一般短途馬高。剛戰可能因隔不足三星期而走樣，不必介懷。今隔個多月才再出，儲足體力，排檔又遠比前仗好，續配手風轉順之貝湯美，如能跟好位便可欺凌較弱對手。



「好好彩彩」剛戰初跑田草千二，沿途被頂在不利之外疊，直路末段更斜跑，仍能以快末段22秒41得季軍，表現比預期好。今戴上眼罩，逾千二磅之馬體重僅微跌，內側快馬不多，如能切入二疊當可提升名次。「路路通」最近一出即勝前駒，步速偏慢下總時間能比後兩場之三班頭馬「輝煌星」快0.11秒，屬出色頭馬。今排檔適中，大馬體重亦保持，加六分多負一磅對三歲馬阻力不大，可跟前兩駒鬥進度。



方駿暉