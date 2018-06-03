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﻿翠絲過兩關——樂滿家值得看好

2018-06-03 列印
　　頭場賽事出馬只得十匹，當中過半數在季內連Q都未入過，水準並不高。「怪獸都市」接連在田草千四米獲冠亞各一，是今組最有能力的馬匹，不用多提。反而「麯院風荷」 在542場次壓倒其後能在三班入腳的「清福」及「紫雲星」，賽績放在此組絕對夠用，用吳嘉晉火燒唔熱，冷門可敲。

　　上次「樂滿家」與「好運多贏」同場角逐，結果不敵「新強勇駿」分列二、三名，看末段走勢，其實後駒從未有反先前駒的機會。今次同場再遇，「好運多贏」賠率仍然熱得多，「樂滿家」則更具值博率，加上排檔亦較佳，值得看好。

珊翠絲
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