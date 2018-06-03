﻿健談馬事——有理共想放心買

第九場三班一四○○米。「飛星凱旋」在外地本已跑得不少，來港三季，今季轉入苗廄後幾經辛苦終於取得一W，目前評分達到歷來新高，表面看應已收夠籌。不過跑馬向來不止講究本身能力，也要視乎對手。此駒勝後上仗再跑千四米，雖然只能跑回第三，成績看似倒退，但其實該仗頭二馬「志同道合」及「美麗寶貝」都是大有上升空間的質新精英，而「飛星凱旋」在相對較蝕慢步速之下，最後一百米能穩步逼近兩匹強手，雖敗猶榮。 環顧今次同場對手，「自在人生」上名一役出自弱組，上仗雖然曾受困，但水準同樣不高；「威力名城」上仗跑千四賺盡極慢步速也無法取勝，必定是跑千二米更有把握；其餘對手更大多無此程近績支持。整體而言，對...

2018-06-03