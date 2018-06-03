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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——有理共想放心買

2018-06-03 列印
　　第一場罕見地出現報名馬不足情況外，原本由一批季內唔識贏或未上名馬，大家水鬥水，看誰爬贏！最後關頭，何良安排「怪獸都市」延遲加入，變成程咬金。此駒季內不止識贏，且更贏兩Ｗ，跑法又比同場對手主動，因此仍覺是此場最好。

　　至於第十場，筆者經常強調，想買高伯新馬匹之前，大前題該駒一定要操足，慢跳都要足乃最低要求，一直跟開的「有理共想」，埋門有拍跳，有彈草閘，周五有埋大圈慢試課期，應做的操練，全都做齊，今日再次出戰強項，以二班同程頭馬身分，接受升班的「滿地可」、「妙算達人」挑戰，相對下有更合理的值博賠率，只要見田泰安今日無發夢，可放心買。

子健
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