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﻿馬場浮世繪——徐雨石澳洲揀蟀急趕回港

2018-06-05 列印
  澳洲神奇百萬全國周歲馬拍賣會，將由今天起一連三日在黃金海岸舉行，徐雨石、文家良和呂健威三位倉主日前已抵達當地，準備為馬主揀蟀。惟徐雨石參加完今天的首日拍賣後，便會立即趕返香港，以便於明晚谷賽現場督戰，故今次其四匹參戰馬便大有留意價值。其中「皇仁先鋒」和「勁嘉輝」俱新勝猶勇，料必乘勝追擊。

馬場浮世繪
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