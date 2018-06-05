﻿馬場浮世繪——大震撼子嗣贏法國打吡

雖然出自日本前馬王兼冠軍種馬「大震撼」的「碩信尚武」，上周六在葉森打吡大熱倒灶，然而另一匹「大震撼」的子嗣Study of Man卻不負乃父威名，於香港時間的周六晚上，在法國尚蒂伊馬場贏得法國打吡，牠在柏士祺胯下是役以半個馬位之先奪標。今次是柏士祺首次贏出法國打吡，而練馬師巴利則追平羅迪普的紀錄，第六次在法國打吡稱王。賽後，有關人士未有公布Study of Man下半年的部署，但柏士祺認為馬兒的長力可扳至二千四百米，故最終目標極可能是十月初在隆尚馬場舉行的凱旋門大賽。



馬場浮世繪