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﻿馬場浮世繪——一連四周谷中派對送機票

2018-06-05 列印
  跑馬地馬場將於明日、本月十三日、廿七日，以及七月四日的四次周三谷戰，舉行Carnivale of Action派對，而每周都會送來回台北機票兩張，另有大量美食及精采表演。

  樂隊Esimorp將於明晚的揭幕派對打響頭炮，而adrenaline與月貝凡餐廳，就會推出以巴西為主題的特色小食及雞尾酒，馬迷如及早預訂於月貝凡用膳，每人可獲贈夏日特色飲品一杯，數量有限，送完即止。訂座可致電1817或登入www.hkjc.com。

馬場浮世繪
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