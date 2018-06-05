﻿輝灑自如——熱天跑馬 最宜黃昏

雖然近日天氣已不如上兩個星期般酷熱，但仍是十分難耐。猶記得上周中，天氣熱得彷彿每呼吸一口氣，都好像有一股熱流湧到體內，真有點令人窒息的感覺。人尚且如此辛苦了，在賽場上競逐的馬匹肯定更難受，而在直路上早早便收慢的馬明顯多了，相信騎師也發覺馬兒在這樣炎熱的天氣下，根本已失去角逐意欲，勉強催策恐怕只有反效果。而名列前茅的馬匹當中，也有些賽後被發現不安，相信很大的原因都是天氣問題。



無論在賽前、賽後都有針對炎熱天氣的措施，但競賽時的環境始終改變不到，除非是天馬行空地，興建出一個室內賽馬場，否則好天曬落雨淋，總是無法改變。既然無法在措施上再做更多，最直接有效的方法，就是考慮重辦黃昏馬。在太陽已落的五時開跑，去到尾場仍是十一點前，這安排其實在多年前已證明可行，我亦不相信改變開跑時間會影響投注額，再者在匯合彩池上，黃昏馬更有機會吸納到多些來自歐洲的注碼呢！



朱鎮輝



