﻿勝在有方——驫驫有心益雄仔

「驫驫」季初上名時只交出略低於四班中級之水準，但其後除去開縫眼罩，可於田草千二米輕取其後贏三班賽之「鑽得勁」，表現大進。其後兩度加添亞軍，以蹄下敗將「包勝」和「盡開顏」之水準計，確認戰鬥力提升至四班中上級。以「和平開心」和「喜菜」於谷草千二只能近而無威脅，縮程到此即能取勝計，此駒跑短二百米，實力和級數遠比此組馬高。現時重戴開縫眼罩或有新鮮刺激，可能有心益復出之蘇狄雄，沿欄跟好位後可在末段一攻而破。



「喜得福」季內可在四班輕勝田草千四，早前回到四班以超快步速領放，也能跟其後贏三班賽之「開心遊戲」跑近，久別重返谷草或有新鮮刺激，如跑黏地更值得博冷。「和平開心」雖已七歲，但今季健康狀態遠比過往好，可多跑而演出穩定，今休了個半月而起用潘頓，方廄壯年馬必盡用。



方駿暉