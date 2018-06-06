﻿翠絲過兩關——餘皇多項領先

「餘皇」筆者已連追多次，今次終於降班出戰，按理級數必超。今次跑最短途一定不夠快，疊埋心水後追一段，效果應會更好，一於再追。
兩周前，「多項領先」由吳嘉晉壓陣贏馬，令筆者回想起上季尾，告東尼同樣將「馬克羅斯」交由愛徒執韁並連贏多仗，情況有相類似的感覺。事實上，「多項領先」上回只是初跑谷草，居然能即贏馬，評分肯定仍有不少上升空間。今次續用吳嘉晉，鬥志必堅，可望再下一城。
珊翠絲
隨著風暴迫近本港，天文台昨早發出今年首個「一號波」，卻罕見地發生「蝦碌」，竟偷步透過手機應用程式發出一號戒備信號，比原訂公佈早了兩小時。天文台事後澄清兼道歉，但是網民群情洶湧，指出若果在更高風球情況下...
2018-06-06
台灣四歲女童「小燈泡」二○一六年三月被當街斬首案件，當地高院進行最後審理程序。被告王景玉昨日首度在庭上向小燈泡的父母道歉，惟小燈泡父親劉大經於庭後接受採訪時表示，不接受道歉，並希望法官判處對方死刑。案件押至七月三日宣判。 法官在庭上重述案件發生經過，期間小燈泡母親王婉諭多次落淚，以毛巾拭淚。法官在庭上詢問被告王景玉是否要向被害者家屬道歉，王景玉其後站起，向小燈泡父母所處的方向表示「對不起，請原諒我」。 被告王景玉的辯護律師求情時表示，被告因思覺失調、妄想而犯錯，應受罰也應接受治療，又引用「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」，指不得對精神病患者判處...
2018-06-06
美國白宮周一宣佈，總統特朗普和北韓領導人金正恩下周二（十二日）在新加坡舉行的歷史性高峰會談，籌備工作進展良好。兩位領袖暫定於當地時間當天早上九時會面。種種跡象顯示，特朗普盼望利用這個機會，在核武問題上與金正恩達成協議，有專家擔心他會忽略人權和地區性安全問題。 白宮發言人桑德斯周一在新聞發佈會上說：「我們正積極籌備總統和北韓領導人六月十二日的高峰會。我們覺得，事情繼續向前邁進，有良好的進展。」桑德斯說，由軍方、保安、技術和醫療人員組成的先遣部隊已經抵達了新加坡，作最後準備，直至峰會開始。」她表示，在峰會之前，特朗普每天都聽取國家安全官員的匯報，了解北韓和朝鮮半島的最新...
2018-06-06
九龍站上蓋豪宅如擎天半島、漾日居、君臨天下及天璽均於5月錄得成交，但部分業主心雄，叫價高出市價，影響承接力。區內不少放盤連租約，加上高鐵通車在即，吸引投資客和內地客承接，如君臨天下海景單位，業主原叫價...
2018-06-06
美國三大科網龍頭周一分別創新高收市，美股周二個別發展，杜指初段在五十點幅度窄幅波動，納指則繼周一創新高收市後，早段創日內新高，見7642點。包括facebook、亞馬遜、Netflix和Google母...
2018-06-06
比利時中堅高柏尼上場熱身賽受傷，今晚主場友戰埃及聯同韋素等傷兵齊缺陣。然而，「歐洲紅魔」勝在板櫈深厚，有盧卡古等數胡有力擊退缺少王牌穆罕默德沙拿的對手，直取主勝。 （now618、633台周四凌晨2:45直播） 躋身比利時二十三人決選名單的守將高柏尼、華美倫和中場韋素預計今仗都因傷無法上陣，但陣中還有中堅維頓漢、艾達韋列特足以擔起後防大旗。攻擊線更人才濟濟，中場奇雲迪布尼、翼鋒夏薩特和盧卡古等全部候命，可延續之前四場友賽勝和各二不敗走勢。 沙拿養傷埃及勢捱打 相反，埃及有沙拿在歐聯決賽觸傷左肩，預計要等到世盃分組賽第二輪才可以復出。缺少了這名利物浦猛將，該隊近兩場友...
2018-06-06
正值專上院校畢業季節，各大院校與藝術相關學系相繼舉行畢業展，包括《香港公開大學創意藝術學系畢業展2018：PLUS_加//異彩》、《香港知專設計學院：Emerging Design Talents 2...
2018-06-06
有「香江才女」美譽的著名作家林燕妮，日前因肺癌在養和醫院離世，享年75歲。林燕妮早年活躍Ball場，與黃霑的感情亦最為轟動，惟近年健康欠佳屢出入醫院，已鮮有公開露面；不少圈中人均對林燕妮離世感惋惜難過...
2018-06-06
香港昨天掛起今年首個一號戒備信號，處於戒備風暴狀態，公眾不應太緊張，怎知天文台擺烏龍，提早在手機發出一號波，比原定正式公佈早了兩小時，引來不少質疑。天文台解釋是手民之誤，這對於專業部門來說，是不能接受的，試想像，萬一在懸掛八號風球時搞錯，後果便不堪設想。 氣候資訊，影響市民作息，與經濟運作息息相關，每當八號風球高懸，大部份交通工具停駛、學校停課、股市停開……假設天文台在發出八號風球期間發生手民之誤，影響重大。 天文台指出，不管一號至十號信號，發出前經預報中心人員商討，決定何時生效並向公眾公佈，過程由人手操作，非全由電腦操控，而昨天發生「蝦碌」事故，是有職員「當時有啲嘢唔係好...
2018-06-06
今日何良出馬五匹不算太多，不過各具實力且當中兩匹是降班馬，又有三匹有配件變動，看動態必是出擊日。留意到何廄五駒當中有兩匹配蘇狄雄，雖然騎者復出後只跑過兩次賽事，現階段是否已重拾節奏也不無憂慮，但若相信人間有情，似乎何良有心造就徒弟盡快開齋，若兩駒臨場分頭非太乏味的話，都值得一試。 第五場四班一六五○米。當中「騰煌」七歲馬盛年已過，今季跑了十仗也未嘗上名，博此類馬反彈無疑有風險。不過留意到此駒在426場次三班谷草此程跑第六名一役，在當晚偏差大利內欄兼場地不利追之下，牠沿途居後兼轉彎走極不利的三疊，但直路上仍可交出強勁衝刺，最後能與「招多福」、「心慷慨」等強手在隔籬左右過終點，...
2018-06-06