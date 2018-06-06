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﻿翠絲過兩關——餘皇多項領先

2018-06-06 列印
　　早前「永旺喜喜」及「海之濤」同場出爭一千米，雙雙鬥搶之下，最終頭兩段開出極快步速，造就「志友運」後上如飛取勝。今次前兩駒同時列陣第四場，隨時又如上仗般造出快步速，益了後上馬。

「餘皇」筆者已連追多次，今次終於降班出戰，按理級數必超。今次跑最短途一定不夠快，疊埋心水後追一段，效果應會更好，一於再追。

　　兩周前，「多項領先」由吳嘉晉壓陣贏馬，令筆者回想起上季尾，告東尼同樣將「馬克羅斯」交由愛徒執韁並連贏多仗，情況有相類似的感覺。事實上，「多項領先」上回只是初跑谷草，居然能即贏馬，評分肯定仍有不少上升空間。今次續用吳嘉晉，鬥志必堅，可望再下一城。

珊翠絲
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