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﻿伊仁絮語——競駿千里一放到底

2018-06-06 列印
　　第三場「競駿千里」今季只上陣四次，前仗在谷草千二擺前競跑，最終擊敗於五班經常走近的「笑傲非凡」及「勝將臨門」，證明本身能力不俗。不過，此駒的健康欠穩定，上賽後便因不良於行而到五月下旬才通過獸醫檢查。幸好之前試閘，在黃俊胯下輕鬆取勝，今仗受讓十磅，形勢極為有利，若能把握起步，贏馬機會樂觀。

　　第四場「餘皇」對上數仗於三班均所負不遠，更曾敗給「百步穿雲」，可見居四班評分佔利。今仗首度降落四班，雖然負磅最重，但牠在英國時曾負一三一磅獲勝。上仗配黃俊於過終點後餘勢強勁，今換上騎功更硬淨的沈拿，可望在末段交出更強衝刺。騎練季內憑「包勝」兩度取勝，看來「餘皇」有力為他們增添勝仗。

Ian
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