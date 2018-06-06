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﻿健談馬事——紅旗星將征服三班

2018-06-06 列印
　　第四場何良安排「驫驫」縮程，並非貿然行事，反是早有鋪排，五月二十三日延遲加入報同程做後備，獲取優先出賽權，以求確保這次列正選，部署可刻意，運氣卻非必然，今場難得抽一檔，對不宜早望空的「驫驫」助力好大，對蘇狄雄而言亦然，只要能把握起步，早段緊隨前領馬，出彎前預備轉位便足夠，信他能做到要求。

　　第八場「紅旗星將」升班改負輕磅，比在四班負重磅有好無壞，季尾這類當弗馬，本錢雄厚，看同場四班同樣難贏的「幸運時代」，升班即有突破，反映差距不大，「幸運時代」可做到，賽績、表現相近的「紅旗星將」，當也有權征服三班。

子健
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