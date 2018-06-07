﻿潘頓起孖落後一W

昨晚賽事唯一錦標是五陵會鑽禧盃，結果由呂廄「傳奇」大熱取勝，騎者潘頓另贏東廄「勁哥兒」，最終更成為騎師王，頭馬總成績只落後莫雷拉一W。至於告東尼與何澤堯亦梅開二度，包括合作為「萬事醒」取得今季第四W。其餘何良憑「駿協精英」及「驫驫」起孖，後駒為蘇狄雄帶來久違的頭馬。



潘頓與莫雷拉正爭奪冠軍騎師，昨晚趁對方停賽，潘頓自然全力搏殺，結果憑「勁哥兒」及「傳奇」梅開二度，另加兩席亞軍，最終成為騎師王，但暫時仍落後莫雷拉一W。至於「傳奇」今仗大熱掄元，並且捧走五陵會鑽禧盃，練者呂健威表示：「『傳奇』如今終於找到最佳出路，其谷草性能特佳，今仗贏來看似驚險，但潘頓發揮胸有成竹，我打算讓牠再跑一場才唞暑。」



至於東廄除憑潘頓為其勝出「勁哥兒」外，另贏「萬事醒」同告起孖，前駒馬主蕭劍平說：「『勁哥兒』的腳法愈長愈妙，之前也是贏二千二百米，而且淋地合適，當然潘頓也發揮出色。至於季內會否再跑，要視乎賽程而定，這方面交由告東尼部署。」



告東尼何澤堯何良起孖



而「萬事醒」今季四W，馬主伍燕梅高興地說：「『萬事醒』上仗因右前腿不良於行退出，但只是蹄甲受傷，情況並不嚴重，狀態也無疑問，而今次賽前有雨，場地變得稍鬆軟，有助其爭勝。此駒今季先後贏出四場頭馬，我希望牠可以提早唞暑，但最終部署如何，還是交由練馬師告東尼決定。」



此外，何良昨晚亦起孖，他在頭場先贏「駿協精英」，之後再與蘇狄雄合作勝出「驫驫」，練者賽後表示：「『駿協精英』在四班也夠能力一爭，但缺點是情緒欠穩，今仗加鼻箍有幫助，而變化地亦合發揮。沈拿熟悉馬性，知道此駒有嚴重內閃問題，轉入直路前已將馬兒移出外疊衝刺，發揮非常出色。」



赤水神駒濕地爆冷



另一方面，昨晚頭馬熱門居多，但第三場則爆冷，頭馬是由杜利萊策騎的二十六倍馬「赤水神駒」，練者葉楚航賽後指：「『赤水神駒』以往跑谷草表現一般，只因陣上際遇欠佳，牠可能很喜歡在黏軟的場地競逐，上季便曾在濕慢地報捷，今仗場地相若，因此成功取勝。由於現時踏入雨季，如果牠狀態保持，我會把握機會讓其再上陣爭功。」



記者：文傑、亨利