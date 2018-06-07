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﻿馬場浮世繪——蘇狄雄贏康復後首W

2018-06-07 列印
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　　蘇狄雄上季尾墮馬受傷，直至今季五月尾才能復出，但經過兩個回合熱身，昨晚終憑「驫驫」勝出久違的頭馬，賽後他返回凱旋門之前，忍不住振臂高呼「我得咗啦」！興奮之情表露無遺。

馬場浮世繪
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