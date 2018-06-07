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﻿馬場浮世繪——巫顯東文裝入場觀戰

2018-06-07 列印
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　　在三月二十七日晨課墮馬受傷的巫顯東，昨晚文裝入場觀戰，但第三場賽後便離去，雖然行色匆匆，不過他仍顯得精神奕奕。東仔表示目前仍在做物理治療，要等下季開鑼才可重新上陣。

馬場浮世繪
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