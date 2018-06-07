﻿順理成章——雷神親民 易得人心

季尾階段，馬會又會推出最受歡迎馬匹及騎師的投票活動。今屆冠軍騎師之爭尚未明朗，不過最受公眾歡迎方面，相信莫雷拉會較有優勢。事實上，自從他在一三至一四年度馬季開始在港長期策騎之後，一直深受馬迷愛戴，所以首季他雖然不敵潘頓而未能即時登上冠軍寶座，但仍以三萬一千多票成為該季的最受歡迎騎師，在其後的一四至一五年度馬季亦以高票數蟬聯。



今季的冠軍最後花落誰家，可能要鬥到煞科日才有分曉。至於最受歡迎騎師的投票會提前在大約六月底便截止，所以由現在至六月下旬這段期間，是潘頓及莫雷拉以表現來博取馬迷投票的重要時刻。莫雷拉一向有一群忠心粉絲支持，而且他形象較親民，像日前他出席《贏在起跑線》的活動時，便有求必應，全無巨星架子。所以筆者預測他即使最後或會失落冠軍寶座，但憑藉平易近人的形象，要保住最受歡迎獎亦非難事。



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